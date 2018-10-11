تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-18 14:03:31 فيديو - 12 معتقلا من يافة الناصرة والناصرة وجنين وعبلين بشبهة سرقة سيارات من الشمال ونقلها للضفة |  2018-12-18 13:54:59 فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله |  2018-12-18 13:38:55 متوسط الأجور الشهرية الإجمالية في البلاد يبلغ 10200 شيكل |  2018-12-18 13:15:07 مدرسة راهبات الفرنسيسكان تحتفل بالميلاد وتكرّم المعلمات المتقاعدات |  2018-12-18 12:32:55 رسميا - رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد |  2018-12-18 11:40:56 اتهام 3 شبان من كفرمندا بالقاء عبوة ناسفة على بيت محاسب مجلس محلي كفرمندا على خلفية الانتخابات |  2018-12-18 11:32:06 تمديد اعتقال زوج الشابة ايمان عوض (28 عاما) من عكا بشبهة الضلوع بقتلها وهي حامل |  2018-12-18 11:05:35 النصراوي مؤنس دبور هداف الدوري الاوروبي والصحف الرياضية العالمية تتحدث عن رفع سعره ل 13 مليون يورو |  2018-12-18 11:01:59 فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" |  2018-12-18 10:42:37 اكتشاف جسم وردي غامض يدور حول الشمس |  2018-12-18 10:32:50 منذ بداية 2018 - 88 قتيلا عربيا بحوادث الطرق منهم 12 ولدا (14-0 عاما) و 27 فتى/شابا (24-15 عاما) |  2018-12-18 10:27:38 كلية سخنين تنتفض لتقول لا للعنف |  2018-12-18 10:15:15 اتهام شقيقين من الطيرة بقتل لؤي ابو خيط طعنا بالسكين |  2018-12-18 09:41:03 استعدوا - اربع منخفضات بطريقها للبلاد |  2018-12-18 09:11:15 سطو على مدرسة الغدير الابتدائية في سخنين وسرقة أموال |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هيرست: تركيا تعرف متى وأين قتل خاشقجي وأين أُخذت جثته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني الأربعاء تفاصيل جديدة في قضية الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى الأسبوع الماضي بعد مراجعته قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية.



ونقل الموقع في تقرير له عن مصادر تركية رسمية -لم تسمها- تفاصيل مفزعة لما قالت إنها "عملية قتل خاشقجي" في مقر القنصلية، وقال: "نعرف متى قتل جمال وفي أي غرفة قُتل وأين أُخذت الجثة لتمزيقها"، وفق تعبيرها.


وبحسب التقرير الذي أعده الصحفي المعروف ديفيد هبرست، ذكرت المصادر أنه على غير العادة، طُلب من موظفي القنصلية السعوديين عدم العودة للعمل بعد خروجهم لاستراحة الغداء، وتم إبلاغهم بأن القنصل سيكون في اجتماع طارئ طيلة اليوم.


وأوضحت المصادر أن شخصا استقبل خاشقجي وطلب منه التوجه إلى غرفة القنصل، قبل أن يأتي عنصران ويسحباه إلى غرفة ويقتلاه ثم أخذوا جسده لتقطيعه في غرفة أخرى"، دون أن تذكر المصادر كيف تم القتل.




كلمات متعلقة

هيرست:, تركيا, تعرف, متى, وأين, قتل, خاشقجي, وأين, أُخذت, جثته,

تابعونــا

فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله فيديو - غضب في مخيم نهر البارد بعد وفاة طفل فلسطيني رفضت مستشفيات لبنانية استقباله 2018-12-18 | 13:54:59

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة الطفل محمد مجدي وهبة على باب مستشفى في...

فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" فيديو - طرد المعلمة بهية عماوي من مدرسة في تكساس الأمريكية بسبب مقاطعتها "إسرائيل" 2018-12-18 | 11:01:59

طردت مدرسة بولاية تكساس الأمريكية معلمة من أصول مسلمة من عملها بسبب اسرائيل...

شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد شيخ الأزهر يهنىء بابا الفاتيكان بعيد الميلاد 2018-12-18 | 08:46:20

هنأ شيخ الأزهر، أحمد الطيب، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بحلول عيد...

احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا احتجاجات "السترات الصفراء" تمتد إلى فنلندا 2018-12-18 | 08:43:38

أفادت وسائل إعلام بأن موجة مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت أوروبا في...

الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة الجعفري: مشروع القرار السعودي حول سوريا يشكل سابقة خطيرة 2018-12-18 | 08:42:52

أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن سوريا تعتبر التصويت...

الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم 2018-12-17 | 22:06:16

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...

نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة 2018-12-17 | 20:00:07

أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...

روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 2018-12-17 | 14:29:03

كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...

مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة مصر.. العثور على مقبرة سليمة عمرها أكثر من 4 آلاف سنة 2018-12-17 | 14:30:44

أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من...

الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد الملكة رانيا العبدالله تشارك أهالي الفحيص في الاردن احتفال اضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد 2018-12-17 | 09:40:57

كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، ...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل شارع 6 مقطع سرعة 120 كيلو متر الساعة محمد يوسف قدح مرشح رئاسة في كفر مندا احداث مخجلة مؤسفة سجن الجلبواع مظاهرة رفع شعارات الفلسطيني المضرب عن الطعام ام الفحم هبوات حارقة الشرطة اعتقالات مواجهات المقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان فرانكفورت الالماني فريق طالب طواطحة اللاعب سيغيب بداعي الاصابة فتاق 5 4 أسابيع ريال مدريدمباشربث مباشراون لاين يلا شوت برشلونةيلا شوت ريال مدريد مباشرمشاهدة مباراة ريال مدريدعطا جابر لاعب مكابي حيفا صورة مسجد الاقصى القدس الفوز كأس الدولة مكابي تل ابيبالليكود لو كنت علي سلام كما يدعون زيارة رئيس الوزراء بينيت وزير التعليم نتانياهو الى الناصرة مخالفات سير الطيرة اعتقالات مخالفات سير سيارات مؤنس دبور زلتسبورغ النمساوي الناصرة مهاجم انتقال مقابل 7 مليون يورو فرع بريد جديد في قرية عرابة زيارة تفقدية ميدانية المهندس طه فوزي زيدان يتسلم رسميا مهمة رئيس ادارة مجلس كفر مندا المحلي مهام رضيعة مخدرات طرعان تسمم والدها يدخن الى جانبها مستشفى اصابة رمبام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com