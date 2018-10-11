الإعصار, مايكل, يضرب, فلوريدا, برياح, تصل, سرعتها, إلى, 250, كيلومتر, في, الساعة,

ضرب الإعصار مايكل ولاية فلوريدا شرق الولايات المتحدة كإعصار من الدرجة الرابعة حيث وصلت سرعة الرياح المصاحبة له 250 كيلومترا في الساعة.

وقالت وكالة مراقبة الأعاصير الأمريكية إن مركز الإعصار ضرب منطقة الساحل المكسيكي شمال غربي ولاية فلوريدا مساء الأربعاء.وحذرت السلطات الأمريكية من احتمال تسبب مايكل في ارتفاع مدمر للأمواج ويط توقعات بأن يكون أسوأ عاصفة تشهدها المنطقة في التاريخ.وطالبت السلطات مئات الآلاف من السكان بالرحيل فورا عن المنطقة لكن الكثيرين منهم لم يكن لديهم الوقت الكافي للامتثال.