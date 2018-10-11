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ساعة آبل.. قد تحل لغز اختفاء خاشقجي؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف مسؤولان تركيان بارزان عن وجود شيء قد يوفر خيوطا مهمة لمعرفة مصير الصحفي السعودي المفقود منذ دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول قبل حوالي أسبوع.



وهذا الشيء الذي ذكره المسؤولان -وفق وكالة رويترز- هو ساعة آبل سوداء كان يرتديها خاشقجي عندما دخل القنصلية ظهر الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ولم يخرج منها، وفق تأكيدات تركية.


وقال المسؤولان إن الساعة كانت متصلة بجهاز هاتف محمول تركه في الخارج.


وأبلغت خديجة جنكيز رويترز بأن خطيبها خاشقجي ترك لها تعليمات بضرورة أن تتصل بياسين أقطاي مساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا لم يخرج من القنصلية، كما ترك معها هاتفين كان أحدهما متصلا بالساعة.


وقال مسؤول كبير في الحكومة التركية ومسؤول أمني بارز إن الجهازين المتصلين هما محور التحقيق في اختفاء خاشقجي، ويحاول المحققون تحديد طبيعة المعلومات التي بثتها الساعة.




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