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اصابات جراء استنشاق الدخان اثر حريق في بيت بالناصرة



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جاءنا من كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم الخميس :" اصيب عدد من الاشخاص اثر استنشاق الدخان وصفت اصابتهم بالطفيفه جراء حريق شب في منزل بمدينة الناصرة .



واضاف :" طواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخمادالحريق واخراج الدخان الكثيف من المكان.يجري تحقيق امعرفة ةسباب اندلاع هذا الحريق  الذي شب فجر اليوم.


وفي بلدة الزرازير عملت طواقم التطفاء والانقاذ فجر اليوم ايضا على اخماد حريق شب في منزل ولم يبلغ عن اصابات .


الصورة توضيحية ..
اصابات جراء استنشاق الدخان اثر حريق في بيت بالناصرة




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