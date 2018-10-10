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قلنسوة: جراح بالغة لشابة (30 عاما) اثر حادث دهس



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وقع مساء اليوم الاربعاء حادث دهس على شارع رقم 4 قرب قلنسوة

حيث افاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء مساء اليوم الاربعاء ان شابة تبلغ من العمر (30 عاما) اصيبت بجراح بالغة الخطروة نقلت على اثرها الى مستشفى مئير لتلقي العلاج

قلنسوة: جراح بالغة لشابة (30 عاما) اثر حادث دهس




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