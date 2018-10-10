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رياض المالكي: اليونسكو تعتمد قرارات فلسطين



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قال رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، يوم الاربعاء، ان المجلس التنفيذي لليونسكو اعتمد في جلسته المنعقدة حاليا في باريس قرارات فلسطين بالإجماع.

وأوضح المالكي، أن من القرارات قرار فلسطين المحتلة والمؤسسات التعليمية والثقافية التي تعبر عن ضرورة حماية وصيانة الأثار والثقافة والتعليم في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، واظهار الانتهاكات الاسرائيلية ضد المواقع التراثية والثقافية والطبيعية الفلسطينية، خاصة المدينة القديمة في القدس، والحرم الشريف، وكنيسة الميلاد، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم ، والمدينة القديمة والحرم الابراهيمي في الخليل، وقطاع غزة. والاشارة الى ما ترتكبه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من جرائم في الخان الأحمر، من تدمير للمدارس، وحرمان الأطفال الفلسطينيين من المسيرة التعليمية وغيرها من الانتهاكات التي تقع ضمن اختصاص منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو."

وشكر الوزير المالكي الدول الأعضاء الذين يقفون مع حماية حقوق الشعب الفلسطيني الثقافية تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ويدعمون صيانة التاريخ والتراث والأثار الفلسطينية والحفاظ عليها في القدس وغيرها من المواقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد المالكي على أن الدبلوماسية الفلسطينية ستعمل مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لتنفيذ قراراتها بما فيها لإرسال بعثة استكشافية من الخبراء للاطلاع على ما ترتكبه اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة من تخريب وتشويه للمواقع التاريخية والتراثية، وخاصة في مدينة القدس القديمة التي تقع ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ومحاولات تغيير طابعها ومكانتها.

ووجه المالكي دعوة للمديرة العامة لمنظمة اليونسكو أودري أزولاي لزيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع عن كثب بما يدعم تقاريرها التي تقدمها لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو."





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- ريم

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