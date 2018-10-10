تهانينا, القلبيةللدكتور, مجدي, نعامنه, بحصوله, على, الدكتوراه,

بموضوع فحص تأثير مواد عضويه محفزه جديده لتفاعلات البوليميرات المبينه عن طريق فتح حلقات خماسيه من نوع كاربوكسي انهيدريد

نتقدم بتهانينا القلبية للدكتور مجدي سليم نعامنه على حصوله على لقب الدكتوراه

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اعتقال شاب من عرعرة بعد ضبط كلاتشنيكوف في منزله 2019-01-21 | 17:56:52 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:الشرطة تلقي القبض...

مطاردة بوليسية واعتقال شقيقين واصابة رجال شرطة في ام الفحم 2019-01-21 | 17:37:22 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الساحل:"خلال نشاط لشرطة ام الفحم بالتعاون مع...

أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا 2019-01-21 | 14:55:48 تم اليوم الاثنين أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة الغربية...

بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران 2019-01-21 | 14:55:33 حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران، من تحمل "العواقب كاملة"،...

صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج 2019-01-21 | 13:13:44 دشّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مطارا جديدا على بعد نحو 18...

95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 2019-01-21 | 10:42:31 المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد...

9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-01-21 | 10:36:42 بدأ العام 2019 قبل ثلاثة أسابيع, حيث قُتل 16 شخصاً في حوادث الطرق في هذه الفترة...

فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال 2019-01-21 | 10:09:22 على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية...

جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب 2019-01-21 | 09:40:27 في خطوة مفاجأة ودون سابق إنذار، أغلقت إدارة جامعة تل أبيب المصلى الوحيد داخل...