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تهانينا القلبيةللدكتور مجدي نعامنه بحصوله على الدكتوراه



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



نتقدم بتهانينا القلبية للدكتور مجدي سليم نعامنه على حصوله على لقب الدكتوراه 

بموضوع فحص تأثير مواد عضويه محفزه جديده لتفاعلات البوليميرات المبينه عن طريق فتح حلقات خماسيه من نوع كاربوكسي انهيدريد

دمت ذخرا لعائلتك بلدك وشعبك





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