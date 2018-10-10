زلفة, :, تأجيل, دفن, محمد, كيال, اثر, سقوطه, في, ورشة, بناء, لاستكمال, التحقيقات, في, الحادث,

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ضحية حادثة سقوط العمل يوم امس بمنطقة المركز الى الغد الخميس لوقت غير محدد بسبب تحقيقات الشرطة بظروف الحادث

علم مراسلنا بانه قد تم تأجيل دفن المرحوم محمد كمال اغبارية من قرية زلفة

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