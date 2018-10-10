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خالد محمد نايف ياسين عرابة في ذمة الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى الشاب خالد الشيخ محمد نايف ياسين ابو محمد عن عمر يناهز ٥١ عاما بعد نوبة المت به لم تمهله طويلا وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة العشاء

انا لله وانا اليه راجعون




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