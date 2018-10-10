خالد, محمد, نايف, ياسين, عرابة, في, ذمة, الله,

انتقل الى رحمة الله تعالى الشاب خالد الشيخ محمد نايف ياسين ابو محمد عن عمر يناهز ٥١ عاما بعد نوبة المت به لم تمهله طويلا وسيشيع جثمانه الى مثواه الاخير اليوم بعد صلاة العشاء

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رئيس حزب العمل افي غباي في زيارة تعزية لعائلة المغدورة ايه مصاروة 2019-01-24 | 18:04:58 قام رئيس حزب العمل افي غباي بعد ظهر اليوم الخميس بزيارة لعائلة المأسوف على شبابها...

اصابة خطيرة لسيدة اثر حريق منزل في شعفاط 2019-01-24 | 18:00:22 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة امراه وصفت حالتها...

الناصرة - انعقاد المؤتمر ال 6 لمدققي الحسابات في البلاد‎ 2019-01-24 | 14:57:54 إحتضنت مدينة الناصرة اليوم الخميس للمرة السادسة على التوالي، المؤتمر السنوي...

فصل مؤذن مسجد الجزار في عكا لممارسته رياضة بناء الاجسام 2019-01-24 | 14:42:36 تلقى المؤذن إبراهيم المصري مؤذن مسجد الجزار في مدينة عكا رسالة من وزارة الداخلية...

مصرع طفلين بحادثين منفصلين في بيت لحم والخليل 2019-01-24 | 13:47:33 لقي طفل 10 سنوات مصرعه، اليوم الخميس، جراء حادث سير في بلدة بيت فجار جنوب بيت...

فيديو -اعتقال شاب عربي من الرملة بعد أن قام بتوثيق نفسه وهو يحفر قبر لأُخته "مكانك هنا قرب النفايات" 2019-01-24 | 13:38:31 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق...

قبول الطالبة حلا عيشان في الصف العاشر بمدرسة دار العلوم الثانوية الأهلية-الجديدة المكر لجامعة حيفا 2019-01-24 | 12:57:18 تم في الآونة الأخيرة قبول الطالبة حلا عيشان لجامعة حيفا والتي تدرس في مدرسة دار...

فيديو - اتهام رجل 50 عاما من جسر الزرقاء بتجارة المخدرات بعد توثيقه عن طريق طائرة وعميل سري للشرطة 2019-01-24 | 12:29:29 اعتقلت الشرطة مؤخرا رجلا يبلغ من العمر 50 عاما من سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة...

اختيار الكليَّة الأرثوذكسيَّة العربيَّة في حيفا كأفضل مدرسة ثانويَّة عربيَّة في البلاد 2019-01-24 | 12:24:31 بحسب بيان لمقياس مدلن للتعليم الذي نُشر قبل يومين تمّ تدريج الكليَّة...