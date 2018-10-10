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لائحة إتهام ضد رجلين من أم الفحم قاما بادارة محل تجاري في كفر قاسم دون تصريح



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في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي تم اليوم الاربعاء تقديم لائحة إتهام ضد رجلين من أم الفحم قاما بادارة محل تجاري في كفر قاسم دون تصريح ووظفا مقيمين غير شرعيين وقاما بمنحهم الاقامة في المكان.هذا الأسبوع ، تم تقديم لائحة اتهام ضدهم وسوف تطلب الشرطة مع نهاية الاجراءات القانونية إغلاق المحل بشكل دائم.

خلال نشاط مبادر به للشرطة، تم ضبط محل لبيع الشاورما في كفر قاسم دون تصريح لإدارة محل تجاري.

واضاف البيان: " كشف تحقيق اجرته الشرطة المتهمين قاما بإدارة المحل على يد المتهمين دون تصريح كما وتبين ايضا ان المتهمين منحا ثلاثة مقيمين غير شرعيين مكان عمل وإقامة في المحل نفسه (بملكية احد المتهمين)، حيث تم إلقاء القبض على المقيمين غير الشرعيين في المحل.

 

هذا الأسبوع ، تم تقديم لائحة اتهام الى محكمة الصلح في كفار سابا ضد المتهمَين الذين تتراوح أعمارهما بين 34 و 35 عام، من مدينة أم الفحم ، بتهمة ادارة محل تجاري دون تصريح ومنح الاقامة والعمل لمقيمين غير شرعيين.


مع نهاية الإجراءات القانونية ، سوف تطلب الشرطة إغلاق المحل بشكل دائم".

لائحة إتهام ضد رجلين من أم الفحم قاما بادارة محل تجاري في كفر قاسم دون تصريح




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