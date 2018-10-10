منظمة, العفو:, المستشار, القضائي, رفض, شطب, قائمة, المرشح, آفي, إلكابتس, بسبب, تحريضه,

أصدر المستشار القضائي للحكومة اليوم الأربعاء قرارًا يرفض به توجهات منظمة العفو الدولية لشطب قائمة المرشح لرئاسة بلدية العفولة، آفي إلكابتس، ومنعه من خوض الانتخابات بسبب تحريضه العنصري على المواطنين العرب. وقد قامت منظمة العفو بعدّة توجهات للمستشار القضائي الحكومة، منذ بدأ حملته الانتخابية في شهر حزيران، محذّرة من تدهور الخطاب العنصري في الانتخابات المحلية ومطالبة إياه بالقيام بواجبه القانوني بمنع مثل هذه الحملات الانتخابية التي تتسّم بالتحريض ضد المواطنين العرب والتي ظهرت في عدة بلدان أخرى مثل حملة الليكود "إما نحن أم هم" في تل أبيب، وحيفا وغيرها.

إلكابتس هو من المبادرين للمظاهرات في العفولة ضد بيع شقق سكنية للعرب في المدينة، ورافضة لإسكانهم فيها. وكان قد شارك في مظاهرات تحريضية حملت شعارات موجهة ضد المواطنين العرب مثل "خائنون"، "ليس لكم شيء تبحثون هنا". كما وأطلق تصريحات تهدّد كل من يجرؤ على بيع شقق سكنية للعرب بأنه قد يحظى بمعارضة شديدة جدًا.

قالت مولي ملكار، مديرة المشاريع في منظمة العفو الدولية في البلاد أن "قرار المستشار القضائي للحكومة بالسماح للمرشح آفي إلكابتس من خوض الانتخابات المحلية يعطي شرعية لمناخ عنصري، ولتحريض على خلفية عنصرية، ولإدارة حملات انتخابية معادية المواطنين العرب." وأضافت ملكار أن "القرار هو ضوء أخضر لاستمرار الحملات التحريضية، وتشجيع لمرشحين لمفاقمة معاداتهم للمواطنين العرب وحقهم في المساواة والعيش الكريم التي تصاعدت في الحملات الانتخابية للسلطات المحلية والتي سوف تتفاقم وتزداد حدة وشراسة في الانتخابات المركزية في حال لم تقم السلطات بواجبها القانوني بمنع مثل هذه الحملات الانتخابية."