تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 14:55:48 أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا |  2019-01-21 14:50:04 وفاة أكبر معمر في العالم |  2019-01-21 14:55:33 بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران |  2019-01-21 14:00:11 واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" |  2019-01-21 13:13:44 صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج |  2019-01-21 13:04:32 تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم |  2019-01-21 13:00:38 أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم |  2019-01-21 11:50:52 روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري |  2019-01-21 10:42:31 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" |  2019-01-21 10:36:42 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-21 10:28:27 علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! |  2019-01-21 10:22:20 ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! |  2019-01-21 10:09:22 فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال |  2019-01-21 09:57:10 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير |  2019-01-21 09:55:59 حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منظمة العفو: المستشار القضائي رفض شطب قائمة المرشح آفي إلكابتس بسبب تحريضه



  |     |   اضافة تعليق



أصدر المستشار القضائي للحكومة اليوم الأربعاء قرارًا يرفض به توجهات منظمة العفو الدولية لشطب قائمة المرشح لرئاسة بلدية العفولة، آفي إلكابتس، ومنعه من خوض الانتخابات بسبب تحريضه العنصري على المواطنين العرب. وقد قامت منظمة العفو بعدّة توجهات للمستشار القضائي الحكومة، منذ بدأ حملته الانتخابية في شهر حزيران، محذّرة من تدهور الخطاب العنصري في الانتخابات المحلية ومطالبة إياه بالقيام بواجبه القانوني بمنع مثل هذه الحملات الانتخابية التي تتسّم بالتحريض ضد المواطنين العرب والتي ظهرت في عدة بلدان أخرى مثل حملة الليكود "إما نحن أم هم" في تل أبيب، وحيفا وغيرها.

 

إلكابتس هو من المبادرين للمظاهرات في العفولة ضد بيع شقق سكنية للعرب في المدينة، ورافضة لإسكانهم فيها. وكان قد شارك في مظاهرات تحريضية حملت شعارات موجهة ضد المواطنين العرب مثل "خائنون"، "ليس لكم شيء تبحثون هنا". كما وأطلق تصريحات تهدّد كل من يجرؤ على بيع شقق سكنية للعرب بأنه قد يحظى بمعارضة شديدة جدًا.

 

قالت مولي ملكار، مديرة المشاريع في منظمة العفو الدولية في البلاد أن "قرار المستشار القضائي للحكومة بالسماح للمرشح آفي إلكابتس من خوض الانتخابات المحلية يعطي شرعية لمناخ عنصري، ولتحريض على خلفية عنصرية، ولإدارة حملات انتخابية معادية المواطنين العرب." وأضافت ملكار أن "القرار هو ضوء أخضر لاستمرار الحملات التحريضية، وتشجيع لمرشحين لمفاقمة معاداتهم للمواطنين العرب وحقهم في المساواة والعيش الكريم التي تصاعدت في الحملات الانتخابية للسلطات المحلية والتي سوف تتفاقم وتزداد حدة وشراسة في الانتخابات المركزية في حال لم تقم السلطات بواجبها القانوني بمنع مثل هذه الحملات الانتخابية."





كلمات متعلقة

منظمة, العفو:, المستشار, القضائي, رفض, شطب, قائمة, المرشح, آفي, إلكابتس, بسبب, تحريضه,

تابعونــا

أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا 2019-01-21 | 14:55:48

تم اليوم الاثنين أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة الغربية...

بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران 2019-01-21 | 14:55:33

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إيران، من تحمل "العواقب كاملة"،...

صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج 2019-01-21 | 13:13:44

دشّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم مطارا جديدا على بعد نحو 18...

95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" 2019-01-21 | 10:42:31

المدارس الخضراء هي مدارس تؤمن بالتّربية للاستدامه ومدارس ودّيّة للبيئة ، يوجد...

9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 2019-01-21 | 10:36:42

بدأ العام 2019 قبل ثلاثة أسابيع, حيث قُتل 16 شخصاً في حوادث الطرق في هذه الفترة...

فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال 2019-01-21 | 10:09:22

على خلفية التصعيد الامني الذي شهدته منطقة الشمال ليلة امس , وتبادل رشقات صاروخية...

جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب جامعة تل أبيب تغلق المصلى الوحيد وتحرم مئات الطلاب المسلمين من ممارسة حقهم الديني وسط استياء الطلاب 2019-01-21 | 09:40:27

في خطوة مفاجأة ودون سابق إنذار، أغلقت إدارة جامعة تل أبيب المصلى الوحيد داخل...

نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا نعش الطالبة الجامعية آية مصاروة ينقل اليوم من استراليا 2019-01-21 | 08:50:14

من المقرر أن يرسَل إلى البلاد من أستراليا اليوم الاثنين نعش الطالبة الجامعية آية...

4 اصابات اثر حريق شب في بيت بشفاعمرو 4 اصابات اثر حريق شب في بيت بشفاعمرو 2019-01-21 | 08:38:46

جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ صباح اليوم الاثنين : "أصيب...

الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء الطقس - ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى الاربعاء 2019-01-21 | 06:13:44

الجو يكون اليوم الاثنين، غائما جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الحكم الشيخ رائد صلاح محكمة النطق القدس وادي الجوز اضراب اجتماع طارئ لجنة متابعة مجلس عارة عرعره مظاهرة اليمين المتطرف نشأت ملحم مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار شابة عربية حيفا يركل وجهها اعتقال تل ابيب شجار ارهابية جسم مشبوه ام واصف مفرق مدينة الناصرة الشرطة اغلاق التحقق حقيبة مفترق بيت ريمون كفر كنا دهس شاب تعرض حادث اصابة حرجة خطيرة مصرع محمد زريقي القدس سرقة سلاح جندي حافلة شاب عربي اطلاق النار الشهيد سامي الجعار رهط محمد بركة بلدية لجنة المتابعة ملف تحقيق مصرع عامل سقط من الطابق السابع ورشة بناء كريات موتسكين قرب ظاهر شبلي دير حنا أحمد هدير غزاوي عكا البلدة القديمة مولودهما البكر محمد انتظار بعد دام 28 عامامخدرات ماريحوانا بيت الرينة قرية ناي جاي اعتقال رجل امرأة الشرطة اصابات قتيل ابراهيم محمد موسى حسنين النابلسي نابلسي مصرع شاب اضراب عام مجلس عبلين بالغة خطيرة اطلاق نار عبلين شرطة اسعالشعوذه الرقية الشرعية ايمان بالله سحر كفر الحاج نصر بكرية مدينة عرابة اسراء عابد الناصرة تمديد اعتقال الشرطة عملية طعن العفولة المحطة المركزية مشتبه شاب من قرية الجش ترويج مخدرات حث قاصرين استخدام مدرسة يهودية الشمال اعتقال اتهام
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com