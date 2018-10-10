ام, الفحم:, اصابة, شخصين, بجراح, متفاوتة, اثر, حادث, طرق,

حادث طرق وقع مساء اليوم الاربعاء قرب مفرق حي عين ابراهيم في مدينة ام الفحم، الأمر الذي اسفر عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة نقلوا على اثرها لتلقي العلاج.

هذا وقد عملت الشرطة على تنظيم حركة السير والتحقيق بملابسات حادث الطرق