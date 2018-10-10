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سبعة بيوت في عرابة محرومة من المياه والصرف الصحي



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



منذ خمس سنوات يعاني المواطن قصي عثمان دغش عاصله وسبعة بيوت في الحي الجنوبي من رائحة الصرف الصحي وذلك بعد أن تبين له بان البيت الذي يملكه يعاني من مشاكل في الصرف الصحي

وبعد توجهات عديدة لشركة المياه تطلب الأمر حفر بركة اعمق ومد خط جديد وعليه قام قصي بجرف الشارع بعمق متر واحد الامر الذي يهدد بانهيار الجدار القريب مما تسبب بقطع شبكة المياه والصرف الصحي .



وفي حدثينا مع قصي عثمان عاصله أكد: " عملت وفق اتفاق مع مهندس شركة المياه على نفقتي الخاصة بحفر متر تحضيرا لمد خط جديد من مياه الصرف الصحي لسبعة بيوت نحن نعاني من الروائح الكريهة وانقطاع المياه حضر مهندس الشركة وتراجع عن التزامه بما اتفقنا"

اما في تعقيبه على القضية فقد أكد المدير العام لشركة مياه الشمال مصطفى ابو ريا: نحن في شركة المياه لا نهمل أي قضيةتهم المواطنين وعليه قمنا بارسال المواد للمكان للبدء في مد خط جديد لتصريف المياه غدا سيحضر المقاول لتنفيذ العمل ان شاء الله.





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