النائب, حايم, يلين, يزور, الشبلي, أم, الغنم, ويطلع, على, آخر, المشاريع,

استقبل رئيس المجلس المحلي في الشبلي أم الغنم الأسبوع الماضي عضو الكنيست حاييم يلين وعدد من المسؤولين.

وبعد اجتماع في مكاتب المجلس تم خلاله طرح القضايا التي يمكن للنائب يلين المساعدة في تقدمها، قام الوفد بجولة في جوار القرية، ومنطقة وادي الزعطوطه "هشفعا- السبعة" الذي يقام فيه مشروع صيانة وتوسيع.وأكد شبلي أن التطوير في محيط القرية مهم جدًا، لأنه يحافظ على شكل القرية على الأراضي المحيطة لها والشوارع.