إبعاد, 3, مشجعين, من, ام, الفحم, احدهم, قاصر, عن, الملاعب, لمدة, 30, يوما, بشبهة, الاعتداء, على, لاعب, ومدرب, فريقهم,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي : ضمن مكافحة العنف في الرياضة بشكل عام وفي كرة القدم بشكل خاص، قامت الشرطة بابعاد 3 من سكان مدينة أم الفحم (احدهم قاصر يبلغ من العمر 16 عام واثنين بالغين الذين تتراوح أعمارهما ال 30 عام) من ملاعب كرة القدم وذلك لمدة 30 يوما.

وفق البينات التي جمعها محققو الشرطة تبينت شُبهات وفقها مع نهاية مباراة كرة القدم التي أقيمت يوم الجمعة 5.10.2018 بين فريق أم الفحم وابناء زلفة، قام المشتبهون بأعمال شغب من جانب مشجعي فريق أم الفحم وهاجموا لاعب ومدرب فريقهم.تحقيق سريع ومكثف للشرطة إدى الى ضبط المشتبهين الثلاثة والقاء القبض عليهم. لاحقًا تم استجوابهم ، ومع نهاية التحقيق معهم، تحقيق الذي كشف عن تورطهم في الحادثة، تم اطلاق سراحهم تحت قيود مشروطة منها ابعادهم عن ملاعب كرة القدم لمدة 30 يوما، مع التزامهم للمثول في مركز الشرطة أثناء عقد مباريات فريق أم الفحم طيلة هذه الفترة.