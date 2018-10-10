الجيش, الاسرائيلي, يكثف, انتشاره, في, محيط, الخان, الأحمر,

كثفت قوات الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الأربعاء، من انتشارها في محيط قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس .

وقال عبدالله أبو رحمة منسق حملة انقاذ الخان الأحمر ، بأن عدة دوريات عسكرية انتشرت على البوابات المؤدية للخان الاحمر، والشارع الرئيسي المجاور.وأوضح ابو رحمة في حديثه أن الجيش انسحب من المكان بعد استعراض قواته لليوم الثاني على التوالي، دون اقتحام الخان.يشار إلى أن المتضامين يواصلون اعتصامهم لليوم الـ113 على التوالي، تضامنا مع أهالي القرية، ورفضا لقرار محكمة الاحتلال بهدمها و تشريد اهلها.