هل, ستخصص, إليسا, بطاقات, مجانية, للمصابين, بالسرطان, ؟,

من المقرر أن تحيي الفنانة اللبنانية ​إليسا​ حفلاً غنائياً ضخماً قريباً في إحدى الجامعات في الريف المصري وللمرّة الأولى بعد كشفها عن إصابتها بمرض السرطان وشفائها منه.

وكان لافتاً تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي أخباراً تتحدث عن تخصيص إليسا لبطاقات مجانية لكل إمرأة أو فتاة مصابة بالسرطان من أجل حضور حفلها هذا، مع إشارة البعض الآخر إلى أنها ستقوم بهذه الخطوة في حفلاتها القادمة أيضاً.ومن المعروف أن إليسا بدأت مؤخراً حملة للتوعية ضدّ سرطان الثدي بالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية ومن هنا تكون هذه الخطوة واحدة من طرقها لدعم المصابين بالمرض.