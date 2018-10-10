PANDORA, تقدم, مجموعة, الاساور, الجديدة,

مجوهراتPANDORA تقدم عصر جديد من الخطوط المجردة والزوايا الهندسية التي تضفي لمسة مختلفة عن نمط الشخصية.

مجموعة من المجوهرات الجديدة تقدم أساور بمفهوم جديد PANDORA، وتصميم حديث بالإضافة الى كليبسات التي تكمل الأسلوب والمصنوعة من 3 أنواع مواد والألوان المعادن المختلفة: فضة إسترليني 925 , PANDORA روز و PANDORA shine - فضة مطلية بالذهب K18 ومزين بالزركون المسطح.التصميم رائع، الملمس الغني والاطلالات المتنوعة لطلة أنيقة تعبر عن ثقتك بنفسك سيجعلون مجموعة PANDORA REFLEXIONS من بين الاكسسوارات ال must have الخاصة بك.ستصل المجموعة الى الفروع في 9/10/2018 بالتوازي مع الإطلاق العالمي.يتراوح السعر:أساور تبدأ من: 295 ش.ج, تشارمز ابتداء من: 119 ش.جمتوفر في الفروع في موقع PANDORA ،فروع مختارة من شبكة JACKIE O ومحلات المجوهرات المختارة