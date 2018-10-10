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اصابات بحادث طرق مروع على شارع 6 قرب باقة الغربية



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق مروع بين سيارة وشاحنة على شارع 6 قرب باقة الغربية عن اصابات وصفت بين الطفيفة والمتوسطة .


وتم نقل المصابين للمستشفى لاستكمال علاجهم هناك .

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثوتنظيم حركة السير .




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