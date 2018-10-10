اصابات, بحادث, طرق, مروع, على, شارع, 6, قرب, باقة, الغربية,

أسفر حادث طرق مروع بين سيارة وشاحنة على شارع 6 قرب باقة الغربية عن اصابات وصفت بين الطفيفة والمتوسطة .

وتم نقل المصابين للمستشفى لاستكمال علاجهم هناك .من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثوتنظيم حركة السير .