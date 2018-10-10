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علي سلام رئيس بلدية الناصرة : لقمة العيش خط أحمر يا وليد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




جاء في بيان صادر عن بلدية الناصرة موقع باسم (موظفي بلدية الناصرة المتضررين) اليوم الاربعاء :"  أردنا ان تكون المعركة الانتخابية ديمقراطية وشفافة وهادئة, بعيدة كل البعد عن المس بأشخاص عاديين أبناء المدينة الشرفاء والذين يحق لهم أن يمارسوا حقهم الديمقراطي بالأدلاء بصوتهم والتعبير عن فرحتهم وانتمائهم الحزبي وذلك من خلال المشاركة باحتفال أو توزيع نشره أو حتى التواجد في مهرجان  ولو كان الأمر مخالف للقانون فلما نلبس ثوب القاضي والجلاد معاً, واذا كان القانون ضد الانسانية فنحن مع الانسانية وقد اكتفى رئيس البلدية علي سلام بالإشارة الى مدير عام البلدية بتعميم القانون الذي تنص به المادة على كيفية التصرف لموظف بلدية أو مجلس بلدي على حدٍ سواء في الفترة الانتخابية.


رئيس البلدية علي سلام قال ويقول أن الانسان هو أهم شيء فهو قبل المشاريع وقبل الاعمار وحتى قبل البلد فبدونه ستصبح كل البلد كومة حجار.


ولكي يحافظ  على هذا الانسان أبن المدينة يجب ان يضمن له لقمة العيش فهي الخط الأحمر الذي لا يمكن ولا يجوز عرفاً  وأخلاقاً وديناً  تجاوزه.


وهذا ما كان خلال فترة الخمس سنوات اذ لم يقم علي سلام بإقالة أي موظفة أو موظف من عمله 

حتى لو اختلف معه سياسياً فإن لقمة العيش هي من كرامة الانسان .


هذا هو الانسان الذي يستحق بأن يكون رئيس للبلدية والبلد.


نتفاجئ البارحة بتقديم ب 53 التماس ضد موظفي بلدية بعضهم ذوي احتياجات خاصة من قبل مرشح الرئاسة السيد وليد العفيفي كونهم  قاموا بحضور احتفال أو مهرجان وعبروا عن انتمائهم السياسي بشكل عفوي غالبيتهم غير مسيسين ولكنهم يحبون الرئيس علي سلام وبالنسبة للسيد وليد العفيفي فأن حبهم لعلي هو جريمة وعليه يجب أن يعاقبوا من خلال ما يسمحه القانون (أما ان  تصمتوا و تكونوا ولاد وبنات شاطرين أو ان تنجروا الى اروقة المحاكم وتخسروا لقمة العيش ) وقد لاحظنا بأن السيد وليد حمل بيده غربال فأن كنت جبهوياً أو حزبياً أو ابن عائلة معينه لها نفوذ سياسي أو مادي لن تجازى ولن يصلك أخطار وغير ذلك فأنت تعود لناصرتي (فش الك ضهر وبدي أشوف مين بقدر يحميك).

هذا هو الانسان الذي يقول الناصرة بتستاهل أكثر الان فهمت معنى الجملة. هذا هو الانسان الذي يقول يجب التغيير الان فهمت ماذا يعني بالتغيير هذا هو الانسان الذي قال نحن حضاريون وفي الوقت ذاته ىنعرف كيف نكسر الايادي..


تريد أن تقصي 53 موظفا 53 عائلة 53 انسان من مدينة الناصرة أناس شرفاء يسعون للقمة العيش وبعدك ما وصلت لدرج البلدية ماذا ستفعل اذا بلغت البلدية ؟؟ّ!!


هذا هو الانسان الذي يريد ان يكون رئيس بإسم كل الموظفين الشرفاء والعائلات التي تسعى لتحصيل لقمة العيش بشرف نقول أننا نحب علي سلام وندعمه لأنه الأب والأخ والصديق, نعم نحن مستوري الحال ولكن0نا أغنياء بالكرامة وعزة النفس لا نخاف من المحاكم التي تمنعنا من التعبير عن محبتنا للبلد ولرئيسها ولناصرتي ونقول لك لقد أخطأت بهذا التصرف التعسفي والانتقائي .


ناصرتي وعلي سلام في انتخابات 2013 رغم عل غالبية أعضاء الحزب والجبهة بالانتخابات فلم يقدم أي التماس لأي موظف من بلدية الناصرة من منطلق الانسانية والحفاظ على لقمة العيش.


أنت ابن لعائلة كريمة ومحترمة وأبوك رحمه الله يشهد له الداني والقاصي بأحترامه ومساعدته للناس راجع حساباتك والاعتراف بالذنب فضيلة, وغير ذلك فأن الناس سترد عليك بالصناديق في 30/10 .




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1. على علمي ان العفيفي هو من يحارب من أجل لقمه العيش لأهل بلده . -
- لا أضيف كلام

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