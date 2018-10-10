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تعين المسجل حلمي حجوج كمسجل بدرجه اعلى(רשם בכיר) في هيئة المحكمة.



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تم مؤخرا تعين المسجل حلمي حجوج كمسجل بدرجة أعلى (רשם בכיר) بهيئة المحاكم لواء المركز. المسجل حلمي حجوج من مواليد مدينة باقة الغربية تم تعينه قبل 6 سنوات كمسجل بدائرة الاجراء في كفر سابا وبعد عمل دؤوب تقدم حلمي لمسجل لوائي مسؤول عن جميع المسجلين بدوائر الاجراء في لواء المركز وبالإضافة عمل المسجل حلمي كمسجل مسؤول في مركز جباية الغرامات والمخالفات لتابع لسلطه التنفيذ والجباية. ومؤخرا تم تعين السيد حلمي حجوج كمسجل بدرجه أعلى (  רשם בכיר) بهيئة المحكمة في لواء المركز.





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