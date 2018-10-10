من جديد، كشف النجم البلجيكي إيدن هازارد هذا الأسبوع عن رغبته الحقيقية في اللعب لريال مدريد الإسباني، على الرغم من تألقه اللافت مع تشلسي الإنجليزي.

وقال هازارد مطلع هذا الأسبوع: "ريال مدريد أفضل فريق في العالم. لا أريد أن أكذب. إنه حلمي منذ أن كنت طفلا".رغبة هازارد المستمرة في الانضمام "للملكي" تزيد من نظريات الانتقال المحتمل، خاصة وأن هازارد رفض 5 عروض لتجديد عقده مع تشلسي في السابق، حسب ما نشر موقع صحيفة "ماركا".ووفقا لزميله الإسباني ألفارو موراتا، فإن هازارد لا يرغب في ترك تشلسي الإنجليزي فهو سعيد بالنادي اللندني، ولكنه فقط يريد تحقيق حلمه بالانضمام لريال مدريد.عقد هازارد الحالي سينتهي في صيف 2020، مما يعني أن على تشلسي بيعه الصيف المقبل، كي يتجنب تركه يرحل مجانا في 2020.انتقال هازارد مع عام واحد متبق على عقده يعني أن سعره سينخفض كثيرا، مما سيساعد ريال مدريد على التعاقد معه بسعر "معقول".ويبدو أن عزوف ريال مدريد عن التعاقد معه الصيف الماضي قد يكون انتظارا لانخفاض سعره الصيف المقبل، مما قد يكرر سيناريو انتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا من تشلسي لريال مدريد الصيف الماضي.واضطر تشلسي لبيع حارس مرماه كورتوا بسعر منخفض (39 مليون يورو) للعملاق الإسباني ريال مدريد، لأنه كان في آخر عام من عقده.وعلى الرغم من أن هازارد أعلن حبه لريال مدريد صراحة، إلا أن ذلك لم يوقفه من التألق "غير المألوف" مع فريقه هذا الموسم، حيث يتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 أهداف.