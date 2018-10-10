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هيفا وهبي برسالة مؤثرة لشقيقتها وهل تشبهان بعضهما؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ الجمهور صورة جمعتها بشقيقتها أعربت من خلالها عن مدى أهمية وجود الأخت في حياة الشخص ولاسيما شقيقتها.



وظهرت وهبي في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بطريقة عفوية وتلقائية برفقة شقيقتها عليا وهما تقومان بالتسوق وأرفقتها بتعليق قالت فيه:" بدﻭﻥ اﻷﺧﺖ : ﻛﻞ ﺷﻲ ﻳﻔﻘﺪ ﻟﻮنه بوﺟﻮﺩ ﺍﻷﺧﺖ القائمة ﻃﻮﻳلة ؛ ﻋﺸﺎﺀ ﻣﺘﺄﺧﺮ ، ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﺳﺨﻴفة ﻭﺿﺤﻜﺎﺕ ، ﺗﺴﻮﻕ ﻣﺠﻨﻮﻥ ، ﺷﺠﺎﺭﺍﺕ ﻻﺗﻨﺘﻬﻲ، إنها أختي، إنها أفضل جزء مني".


وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، حيث إختلفت الآراء حول الشبه بينهما، فيما أكد الجميع على الإطلالة الجميلة والناعمة لشقيقتها.




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