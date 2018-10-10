الأمراض, العقلية, تكلّف, العالم, 16, تريليون, دولار,

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دخل يوفنتوس الإيطالي في منافسة مع نظيره إنتر ميلان، لضم نجم آخر من ريال مدريد،...
أكد تقرير صحفي، أن البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو، لاعب برشلونة، قد يرحل عن...
يستعد ريال مدريد الإسباني، لتقديم عروض مبدئية لضم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف...
لم ينس ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، الاتهام الذي وجهه له كريم...
تأهل منتخب العراق إلى ثمن نهائي كأس آسيا، بفوزه على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة،...
يميل توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، لاستبعاد النجم البرازيلي نيمار...
دخل ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، في منافسة قوية من أجل الظفر بخدمات...
قرر دانييل ليفي، رئيس توتنهام، رفض عرض مانشستر يونايتد، مهما كانت المغريات...
صرح أولي سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن بول بوغبا لاعب الوسط ربما سيكون جاهزا...
لن يكون بمقدور أستراليا ارتكاب المزيد من الأخطاء عندما تواجه اليوم فلسطين...