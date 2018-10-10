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فيديو رقصة مثيرة يورط مسؤولة في تشيلي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




قررت السلطات المحلية تغريم عمدة تشيلية بعدما قامت باستغلال سيارتها الوظيفية لتنفيذ رقصة "كيكي" الشهيرة، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وقال المصدر إن عمدة مايبو، كاثي باريغا، ظهرت في مقطع فيديو وهي تقوم بتحدي "كيكي"، تحت إيقاعات أغنية المغني دريك.


وأغضب هذا التصرف السلطات المحلية، التي اتهمتها بإساءة استخدام "الملكية العامة"، من أجل القيام بالرقصة المثيرة.


وستؤدي باريغا غرامة، قدرها 10 في المئة من راتبها الشهري، البالغ 7909 دولارا.


وقال أحد المعلقين على الفيديو "أتأسف وأتحسر في نفس الوقت على هذا القرار.. لماذا تركز السلطات على فيديو مدته 23 ثانية، ولا تعير اهتماما للفساد المتزايد يوما بعد يوم في البلاد؟


وانتشرت رقصة "كيكي"، خلال أغسطس، على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي تمثل تأدية بعض الحركات على أنغام أغنية "إن ماي فيلنغس".


واجتاح جنون "كيكي" مختلف أنحاء العالم، حيث تفنن آلاف المشاركين في أداء الرقصات، إلا أن بعض الدول فرضت غرامات على منفذي التحدي، على اعتبار أنه يشكل خطرا على سلامة الناس.




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