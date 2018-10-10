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المئات من العاملين في مجال التمريض يتظاهرون في تل ابيب



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تظاهر اليوم الاربعاء حوالي 1500 من مساعدي ومساعدات الرعاية الطبية  من جميع انحاء البلاد امام مباني الحكومة في تل ابيب للمطالبة ب "وقف استغلالهم"  وتحسين ظروف عملهم في هذا القطاع.

يشار الى ان المساعدات قد انضممن مؤخرا للهستدروت  تحت اشراف لجنة عمال الحراسة، النظافة والرعاية الطبية برئاسة يوسي باربي وبمساعدة قسم التنظيمات العمالية والألوية في الهستدروت. 

هذا وقد جاء انتظامهم ضمن الهستدروت  بعد جهود رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن من اجل تقليص الفجوات الاجتماعية وتوفير الحلول للطبقات المستضعفة وتحسين ظروف عملهم.

تواجد في المظاهرة كل من منظمات المظاهرة ورؤساء لجان مساعدات الرعاية ، بما في ذلك ايلا ساملانسكي وسمدار بن عزرا فرحي وناتاليا نيرسلنكو, حيث تحدثن في المسيرة ودعوا حكومة إسرائيل والتأمين الوطني إلى تحمل المسؤولية والعمل لتسوية شروط العمل في الاتفاقية. " لا يعقل اننا لا نستطيع العيش بكرامة، نحن نصر على حقوقنا، ونحن قويات ، ولن نتوقف حتى نحصل على انجازات". هذا ما جاء في حديث سمادار بن عزرا فرحي 


 هذا وقال رئيس نقابة عمال الحراسة، النظافة والعلاج الطبي يوسي باربي في المظاهرة:  "الهستدروت باعتبارها أكبر حركة اجتماعية وأكثرها نفوذا في الدولة ، تقف وراء مساعدات الرعاية الطبية  وستواصل دعم كفاحهن العادل حتى يتم التوصل إلى حل مناسب." إن مساعدات الرعاية الطبية  لسن بشفافات ، وبالتالي يحق لهن شروط عمل محترمة . " كما اشار ايضا: "الآن على التأمين الوطني اعطاء الضوء الاخضر لاتفاقية جماعية التي تقودها الهستدروت مع منظمة شركات الرعاية الطبية والمشغلين في هذا القطاع".


الفيديو والصور من: مكتب الناطق بلسان الهستدروت




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