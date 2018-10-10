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صحة غزة: نفاد حقن خاصة بمريضات سرطان الثدي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت وزارة الصحة في غزة إن حقن العلاج الهرموني زولادكس Zoladex المخصص لمريضات سرطان الثدي نفد من مستشفى الرنتيسي للأطفال.



وأوضح مدير صيدلية الأورام طلحة بعلوشة أن عدم تناول هؤلاء السيدات لهذا الدواء سوف يُنشّط الخلايا السرطانية مجددًا، ما قد يعني فشل برتوكول علاجي استمر على مدار خمس سنوات.


ودعا بعلوشة وزارة الصحة برام الله لتوفير هذا العقار بشكل طارئ وتوريده لمستودعاتها في غزة، مناشدًا جميع المؤسسات والجمعيات التي تدعم مريضات سرطان الثدي بالمساهمة بشكل فاعل في حل هذه الأزمة الإنسانية.


يشار إلى أنه بلغ عدد مرضى الأورام من كبار السن 6100 مريض، و460 مريضًا من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الرنتيسي بغزة، إلى جانب وجود 1700 مريض أورام كبار في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس.




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