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مصرع محمد كمال اغبارية من زلفة بحادث عمل في ورشة بالمركز



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقي الشاب محمد كمال اغبارية ( 40 عاما ) من زلفة مصرعه عصر اليوم جراء تعرضه لحادث عمل في ورشة بناء بمنطقة المركز .


وافيد ان العامل سقط من ارتفاع شاهق واصيب باصابات حرجة توفي متأثرا بها في المستشفى 


يذكر ان الفقيد ترك خلفه زوجة ثاكلة و 4 من الابناء .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .




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