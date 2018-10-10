مصرع, محمد, كمال, اغبارية, من, زلفة, بحادث, عمل, في, ورشة, بالمركز,

وافيد ان العامل سقط من ارتفاع شاهق واصيب باصابات حرجة توفي متأثرا بها في المستشفىيذكر ان الفقيد ترك خلفه زوجة ثاكلة و 4 من الابناء .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .

لقي الشاب محمد كمال اغبارية ( 40 عاما ) من زلفة مصرعه عصر اليوم جراء تعرضه لحادث عمل في ورشة بناء بمنطقة المركز .

تابعونــا

المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن 2018-12-20 | 18:08:01 اختتم المركز العربي للتخطيط البديل اعمال مؤتمره الثامن عشر حول قضايا الأرض...

كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار 2018-12-20 | 16:02:23 قدم طاقم حيان الطبي عصر اليوم الخميس العلاج لشاب من ابو سنان يبلغ من العمر 24 عاما...

فيديو وصور - انتهاء الجلسة بخصوص استئناف الانتخابات في كفرمندا والقاضي سيصدر قراره بعد ايام 2018-12-20 | 13:54:41 انتهت قبل قليل في المحكمة المركزية في حيفا جلسة النظر في الاستئناف الذي قدمه علي...

هدم العراقيب للمرة 137 وتشريد العائلات للعراء وسط الأمطار 2018-12-20 | 13:33:31 أقدمت جرافات تابعة لوزارة الداخلية معززة بقوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة ,...

اعتقال مشتبه 23 عاما من قلنسوة وبحوزته مسدس 2018-12-20 | 13:20:21 جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: قامت الشرطة...

ضبط سلاح ومخدرات واعتقال مشتبهين من كفرقاسم وجلجولية واللد 2018-12-20 | 13:08:39 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: وصل يوم الخميس 13/12/18...

لجنة الحج والعمرة : تم حل المشكلة ورحلات عمرات الربيع وموسم الحج ستسير كالمعتاد من خلال الجواز الاردني المؤقت 2018-12-20 | 12:54:41 أعلنت لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة لمسلمي ال 48 اليوم الخميس ان رحلات الحج...

مع بداية 2019 - سيحظر التعامل بالمال النقدي -كاش في تعامل المصالح التجارية بأكثر من 11 الف شيكل 2018-12-20 | 12:08:28 اعلن اليوم الخميس انه ابتداء من يوم 1/1/2019 سيحظر التعامل بالمال النقدي (كاش) في...

سلطة الاطفاء والانقاذ تحيي ذكرى رجل الاطفاء المرحوم سامر عسلي بيوم جماهيري للمسنين في كفرقرع 2018-12-20 | 12:04:52 تم تنظيم يوم جماهيري خاص بالمسنين في بلدة كفرقرع، اليوم الخميس، احياءً لذكرى رجل...