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شقيقة دينا هارون تفجر مفاجأة وتكشف السبب الحقيقي لوفاتها



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شكل خبر رحيل الفنانة السورية دينا هارون، عن عمر يناهز الـ 44 عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض، صدمة كبير لكل جمهورها في الوطن العربي.



انتشرت العديد من الأخبار حول إصابتها بالسرطان، ولكن الحقيقة أن دينا تم نقلها للمستشفى قبل رحيلها بخمسة عشر يومًا، لمعاناتها من تجلطات معوية ومشاكل في التنفس.


وكان الأطباء قد اضطروا إلى استئصال جزء من الأمعاء بعد بقائها أسبوع بالعناية المركزة، ثم تطور الأمر إلى مشاكل في رئتيها..


وكانت الفنانة تولاي هارون، شقيقة الفنانة الراحلة، قد ردت على الأخبار التي نشرت حول إصابة شقيقتها بسرطان المعدة قبل أسبوع من رحيلها مؤكدة أنها بالعناية المركزة لأسباب تنفسية بصدرها ومشكلة بالأمعاء.


وأضافت عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «اللي قاهرني انو في اشاعة عم تقول انو عندها سرطان بالمعدة هاد الكلام موصح أبدا ابدا والله لايسامح كل مين عم يروج اشاعات عنها».


وكانت دينا قد تعرضت منذ أكثر من عام لجلطة دماغية مفاجئة وتلقت العلاج واحتاجت بعدها لفترة راحة ونقاهة استمرت حوالي الشهرين


الفنانة الراحلة تزوجت من رجل الأعمال السوري خلدون وليد، في ديسمبر 2010، ورزقت منه بابنها “كرم” في أبريل عام 2015 لكنهما انفصلا في نفس العام وعادا في مطلع العام 2018.




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