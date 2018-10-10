شقيقة, دينا, هارون, تفجر, مفاجأة, وتكشف, السبب, الحقيقي, لوفاتها,

كلمات متعلقةشقيقة, دينا, هارون, تفجر, مفاجأة, وتكشف, السبب, الحقيقي, لوفاتها,
بعدما حصد نسب مشاهدة عالية في جزأيه الأول “الهيبة” والثاني “الهيبة-العودة” بدأ...
تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من جلسة تصوير حديثة خضعت لها...
نشرت الفنانة السورية سارة فرح عدة صور لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا وذلك عبر...
شارك المطرب المصري عمرو دياب جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع...
وصفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ديانتها بالـ«مسلحية»، مؤكدة أنها تؤمن...
التقت الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن وزوجها، المنتج جمال سنان، بالنجم المصري...
هيثم سعيد، المغني والممثّل المصري، الفنان الشقي والخفيف الدم الذي عرف من خلال...
شارك الفنان محمد عادل إمام جمهوره بصورة تجمعه بزوجته نوران طلعت، عبر صفحته...
قلد فنان لبناني رقصة الفنانة ميريام فارس، في أغنيتها الأخيرة “قومي”، والتي...
عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت الفنانة اللبنانية نانسي...