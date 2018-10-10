اضرام, النار, بسيارة, مواطن, في, كفرمندا, واضرار, جسيمة,

اقدم مجهول فجر اليوم الأربعاء على اضرام النار بسيارة مواطن من قرية كفرمندا كانت مركونة امام منزله من خلال سكب مادة مشتعلة ولاذ بالفرار من المكان.من جانبها شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث

وأصدرت قائمة كفرمندا الموحدة ومرشحها لرئاسة المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم بيانًا تستنكر فيه هذه الجريمة النكراء وجاء فيه ما يليارفعوا أيديكم عن البلد .ليلة أمس امتدت يد العابثين لقض مضاجع الناس الامنين في بيوتهم ،تخريب ممتلكات ،حرق سيارات، اعتداء على اعلاناتنا الانتخابيه في أكثر من مكان .ان هذا العمل الاجرامي الذي تم بالامس وأدى الى حرق سيارة السيد عبد محمد حوراني لهو الجبن والخسه بأكبر تجلياتها فالخزي والعار للجناة ومشغليهم .يجب الاتكون كفرمندا رهينه بين هذه الأيدي العابثه الأثمه .اخواننا المواطنون نرجو من الجميع التزام اكبر درجات الحيطه الحذر ونعتقد انه وفي ظل الظروف الراهنه من المجدي اقامة لجان حراسه في الاحياء فعلى كل الشرفاء التكاتف والتعاون من اجل ردع هذه الثله الفاسقه التي تسعى لتدمير كفرمندا وكل ماهو جميل فيها والله هو المستعان .