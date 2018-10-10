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هذا ما قالته دينا هارون عن الموت قبل وفاتها بشهرين ‎



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ودعت الساحة الفنية يوم الإثنين الفائت ابنتها الممثلة السورية ​دينا هارون​ عن عمر يناهز 44 عاما، وذلك بعد صراعها مع المرض.




لينتشر مؤخرا فيديو التقط قبل وفاة دينا بشهرين تحدثت عن الموت والوفاة إذ كتبت: "يهم الموت، فينهض، ثم يبدأ بالقدوم الينا، من هناك وببطئ، نشعر به، فينتابنا الشعور باننا نريد فعل كل شي واي شي، نسرع، فيسرع اكثر، ننظر اليه، يتوقف، وعند اول رفة عين، بيخطفنا، الحياة مرة واحدة فقط، أطلق سراح روحك قبل فوات الاوان صباح الجنون ياعاقلين".




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