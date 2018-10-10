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أسماء الأسد تظهر في صور "مختلفة تماما" بعد بدء العلاج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهرت زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، في صورة مختلفة بعد نحو شهرين من إعلانها إصابتها بسرطان الثدي.



ونشرت أسماء الأسد صورا، على حسابها الرسمي في موقع "إنستغرام"، الذي يتابعه حوالي 300 ألف متابع، من اجتماع ترأسته هذا الأسبوع. 


وترأست السيدة الأولى اجتماعا حول تطوير مسار عمل الأولمبياد العلمي في سوريا.


وكانت وكالة الأنباء السورية كشفت، شهر أغسطس على حسابها في موقع تويتر، أن أسماء بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا.

وظهرت أسماء، البالغة من العمر 43 عاما، آنذاك في صور إلى جانب زوجها بشار الأسد، أثناء ما يبدو أنها جلسة لتلقي العلاج.


وأسماء الأسد، أم لثلاثة أولاد، صبيان وبنت. والدها طبيب القلب المرموق في بريطانيا فواز الأخرس ووالدتها الدبلوماسية السورية المتقاعدة سحر عطري.


وقبل اندلاع النزاع في سوريا منذ العام 2011، كانت الأسد محط أنظار الإعلام الغربي الذي أسهب في وصف أناقتها وثقافتها، إلا أن صمتها ازاء النزاع في بلادها قسم السوريين حولها.


وغالباً ما تظهر الأسد في مقاطع فيديو وصور أثناء رعايتها لنشاطات اجتماعية بينها لقاءات مع عائلات القتلى والجرحى أو تكريم طلاب وزيارة جمعيات.




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