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بعد جريمة هزت الأوساط السعودية في أميركا.. نشر "صورة القاتل"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصدرت الشرطة الأميركية صورة لرجل مطلوب للاستجواب بشأن وفاة طالب سعودي بجامعة ميامي، كان يبلغ من العمر 23 عاما، وفق ما ذكر موقع "باتش".



وقال المصدر إن الطالب السعودي المقيم في الولايات المتحدة، ياسر أبو الفرج راح ضحية جريمة قتل مروعة، مشيرا إلى أنه عثر عليه ميتا في شقته بمدينة كورال غيبلز، بعد ظهر الأحد.


ونشرت الشرطة رسما تقريبيا لرجل، يعتقد أن له علاقة بالحادث، قائلة إنه شوهد صباح يوم الجريمة بمكان قريب من شقة الضحية.


وذكر المخبر كريس توماس، من إدارة شرطة ميامي، أن الرجل "متورط في حادثة مشبوهة"، مضيفا أنه السلطات بدأت في التحقيقات وجمع المعلومات، "وتتعامل مع القضية كجريمة قتل".


وطلبت الشرطة من أي شخص، يملك معلومات قد تؤدي إلى القبض على القاتل، الاتصال بها سريعا.


وقال متحدث باسم الجامعة إن الطلاب وأعضاء هيئة التدرس تجمعوا، مساء الثلاثاء، أمام الجامعة، للتعبير عن تنديدهم بما وقع.


وأضاف "نشعر بالحزن العميق لهذا النبأ المأساوي".




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