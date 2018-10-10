الفيلم, الفلسطيني, واجب, بطولة, محمد, بكري, ونجله, صالح, يفوز, بجائزة, مهرجان, مالمو, للسينما, العربية, في, السويد,

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يصادف اليوم, اليوم العالمي لاحياء ذكرى الملايين الستة من اليهود ضحايا المحرقة...
شب صباح اليوم الاحد حريق في مكتب مدير قسم الجباية في مجلس عرعرة النقب ، طال الحريق...
افادت مصادر طبية في ساعة متأخرة من مساء السبت أن شاب نقل الى المستشفى بعد ان اصيب...
اعتقلت شرطة لواء الجنوب ظهر السبت شاب يبلغ من العمر 30 عاماً من احدى التجمعات...
بروح حماسية وحضور حاشد، عقدت جبهة إكسال وسكرتاريتها إجتماعها في مقر الجبهة...
يطرأ اليوم الاحد انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا...
تظاهر ظهر اليوم السبت مدخل مدينة ام الفحم تظاهرة اهالي ضحايا جرائم القتل . حيث...
شيعت جماهير غفيرة من سكان دير حنا والبلدات المجاورة بعد ظهر اليوم جثمان المرحوم...
افادت مصادر مطلعة ان اتفاقا مبدئيا تم التوصل اليه بين الحركة العربية للتغيير...
ضمن مشروع المنح المعطى من قبل جامعة تل أبيب حصد كلّ من الطلاب الخمسة ريحانة أبو...