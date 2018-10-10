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الفيلم الفلسطيني واجب بطولة محمد بكري ونجله صالح يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية في السويد



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




فاز الفيلم الفلسطيني (واجب) للمخرجة آن ماري جاسر بجائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الثامنة التي أسدل الستار عليها امس  الثلاثاء في السويد.


وحصل الفيلم أيضا على جائزة “النقاد العرب” من المهرجان والمقدمة من جريدة النهار الكويتية.


وذهبت جائزة أفضل ممثل للتونسي علي يحياوي عن دوره في فيلم (بنزين) فيما ذهبت جائزة أفضل ممثلة للعراقية زهراء غندور عن دورها في فيلم (الرحلة) وفاز العراقي محمد دراجي بجائزة أفضل مخرج عن الفيلم ذاته.


تشكلت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة من الممثلة المصرية منة شلبي والناقد اللبناني هوفيك حبشيان والمخرج المغربي حسن بنجلون.


ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المغربي (وليلي) للمخرج فوزي بن سعيدي.




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