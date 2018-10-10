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مقتل شخصين جراء إطلاق نار في مركز تجاري بفلوريدا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنان آخران، جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.



وذكرت قناة " NBC " عن مصادر في الشرطة الأمريكية، أن مسلحا أطلق النار داخل مركز تسوق، صباح اليوم الثلاثاء، ولم يتم التعرف بعد على هوية الضحايا.
مقتل شخصين جراء إطلاق نار في مركز تجاري بفلوريدا




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