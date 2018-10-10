مقتل, شخصين, جراء, إطلاق, نار, في, مركز, تجاري, بفلوريدا,

وذكرت قناة " NBC " عن مصادر في الشرطة الأمريكية، أن مسلحا أطلق النار داخل مركز تسوق، صباح اليوم الثلاثاء، ولم يتم التعرف بعد على هوية الضحايا.

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنان آخران، جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

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