مصرع, 40, شخصا, على, الأقل, بحادث, انقلاب, حافلة, غرب, كينيا,

لقي 40 شخصا على الأقل، صباح اليوم الأربعاء، مصرعهم في حادث انقلاب حافلة غرب كينيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في الشرطة في محافظة الوادي المتصدع، قوله: إن "المعلومات المتوافرة لدي تفيد عن مقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا في المكان، لكن العدد قد يكون أكبر لأن سقف الحافلة اقتُلع".