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مصرع 40 شخصا على الأقل بحادث انقلاب حافلة غرب كينيا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي 40 شخصا على الأقل، صباح اليوم الأربعاء، مصرعهم في حادث انقلاب حافلة غرب كينيا.



ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن مسؤول في الشرطة في محافظة الوادي المتصدع، قوله: إن "المعلومات المتوافرة لدي تفيد عن مقتل ما لا يقل عن أربعين شخصا في المكان، لكن العدد قد يكون أكبر لأن سقف الحافلة اقتُلع".




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