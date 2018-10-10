أول, تعليق, من, كندة, حنا, على, سقوطها, مرتين, في, الإسكندرية,

تعرضت الفنانة السورية كندة حنا، لموقف محرج خلال تكريمها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، في دورته الـ 34، بعد سقوطها مرتين أثناء صعودها للمسرح.

كندة حنا، قالت في أول تعليق على سقوطها: «إن كل إنسان معرض للسقوط ولكنه يعود للنهوض مرة أخرى».وأضافت خلال تصريحاتها لبرنامج MBCTrending: «أنها كانت مرتبكة بسبب هيبة نجوم مصر والنجوم المشاركين في المهرجان، كما أنها لم تجد من يساعدها للصعود».وتابعت: «أن الفستان الذي ارتدته ضخم، وهي لم تستطع صعود السلم به رغم أنها رياضية ولكنها تعثرت في طول الفستان للمرة الثانية، ورغم أن الفنان السوري عبدالمنعم عمايري ساعدها للنهوض في المرة الأولى إلا أنه لم يكمل معها صعود السلم».وأشارت إلى أنهم ربما خافوا أن يمسكوا يديها أثناء صعودها للسلم، ولذا سقطت للمرة الثانية.وكانت كندة قد علقت على سقوطها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قائلة: «كل المواقف التي تواجهنا بالحياة بتكون مواقف عادية وطبيعي انو تصير لكن عندما نفقد الحب والإحرتام نفقد كل شيء .. كل الحب».