مورينيو, يدخل, قائمة, المرشحين, لخلافة, لوبيتيغي, في, الريال,

كشفت تقارير صحفية، عن دخول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن المرشحين لتدريب ريال مدريد الإسباني، في حالة استقرار إدارة الملكي على إقالة جولين لوبيتيغي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، والمقربين منه، يثقون في المدرب البرتغالي، كما لا يزال بيريز يعتبره من المدربين العظام، رغم تعثره في الفترة الأخيرة مع الشياطين الحمر.وتابعت الصحيفة بأن مدرب الريال السابق يمر بفترات صعبة للغاية مع مانشستر يونايتد، بعد أن كاد يتلقى خسارة جديدة أمام نيوكاسل، ولكن الفريق استعاد توازنه في الشوط الثاني، وحوّل تأخره بهدفين، إلى فوز بنتيجة 3-2.وواصلت بأن مورينيو صاحب الـ55 عاما عانى في إنجلترا من مشاكل عدة في الفترة الأخيرة، أبرزها العلاقة المتوترة مع الفرنسي بول بوغبا، بجانب انتقاده المستمر لعدد من اللاعبين.ومن جانبه، لا يعيش لوبيتيغي أياما سعيدة على الإطلاق، إذ أوضحت مصادر صحفية بأن مباراة الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر الجاري، من الممكن أن تكون الأخيرة له على مقاعد ريال مدريد، خاصة بعد فشل الفريق في الفوز أو إحراز أي هدف خلال الـ4 لقاءات الأخيرة.وسبق لمورينيو تدريب ريال مدريد بين 2010 و2013، حقق خلالها مع النادي الملكي ثلاثة ألقاب محلية (دوري وكأس وسوبر).