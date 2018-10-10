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الناصرة: الألاف في المهرجان الافتتاحي لحملة وليد العفيفي
2018-10-10 09:01:31
| موسى بصول |
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الناصرة: الألاف في المهرجان الافتتاحي لحملة وليد العفيفي
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الألاف في المهرجان الافتتاحي لحملة وليد العفيفي
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