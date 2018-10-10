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2018-12-27 12:44:45
منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق
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الإعصار مايكل يضرب غرب كوبا
2018-10-10 08:50:35
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الإعصار مايكل يضرب غرب كوبا
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