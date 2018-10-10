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تعليق إيفانكا على احتمال تعيينها سفيرة لدى الأمم المتحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علقت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه على الأنباء المتداولة حول احتمال تعيينها مندوبة دائمة جديدة لواشنطن لدى الأمم المتحدة.



وفي تغريدة لها على صفحتها في موقع "تويتر"، قالت إيفانكا أمس الثلاثاء: "إنه لشرف لي أن أخدم في البيت الأبيض إلى جانب العديد من الزملاء العظماء، وأنا أعلم أن الرئيس سوف يرشح بديلا هائلا للسفيرة هايلي. هذا البديل لن يكون أنا".



من جهته، أعرب ترامب عن حسرته لعدم إمكانية تعيين ابنته البكر مندوبة أمريكية لدى الأمم المتحدة، خلفا لنيكي هايلي المستقيلة.


وقال إن إيفانكا لديها مواصفات تخولها أن تكون مندوبة "غاية في الروعة" لدى المنظمة الدولية، لكنه لا يستطيع تعيينها كي لا يتهمونه بالمحسوبية.


وتعد إيفانكا ترامب مستشارة لأبيها وشخصية اجتماعية ذات حضور. وبعد تولي والدها رئاسة الولايات المتحدة، تخلت عن إطلاق ملابس تحمل علامتها التجارية الشخصية.


وأكد ترامب على أن نيكي هايلي التي استقالت من منصبها، ستساعده في اختيار مندوب دائم جديد لواشنطن لدى الأمم المتحدة، على أن يُطرح ترشيحه لاحقا أمام مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. 




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