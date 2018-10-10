تعليق, إيفانكا, على, احتمال, تعيينها, سفيرة, لدى, الأمم, المتحدة,

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اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الغرب يسعى لإنشاء حزام "إرهابي" على حدود...
أكد السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، تحديد يومي 13 و14 فبراير، موعدا...
أكدت الأمم المتحدة أن فريقا دوليا ستترأسه مقررتها الخاصة المعنية بحالات الإعدام...
في تغريدة جديدة على تويتر أعادت الشابة السعودية الهاربة رهف اليوم الجمعة نشر...
قضى سبعة أطفال من عائلة واحدة في حريق نشب بسكن يقع بالحي القديم في العاصمة السورية...
حذر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الخميس، من أي تدخل عسكري في...
اعلنت حركة حماس رسميا مساء اليوم رفضها استلام المنحة القطرية لقطاع غزة والتي تبلغ...
دخل فيلمان عربيان، أحدهما لبناني والآخر سوري، قائمة الترشيحات النهائية لجائزة...
لقي 11 شخصا مصرعهم، وأصيب 20 آخرون في مصر، جراء حادث اصطدام بين سيارتين على الطريق...
أجرى قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني في 18...