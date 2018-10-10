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فيديو - شيرين عبد الوهاب تطرح كليب "نساي"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طرحت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ فيديو كليب اغنيتها "نساي" من البومها الجديد الذي يحمل ذات الاسم، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



اغنية "نساي" من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع نابلسي، وهي الكليب الأول من الألبوم الجديد وتم تصوير أغنية أخرى، وتقرر تصوير أغنيتين في فصل الشتاء.


الجدير ذكره ان الألبوم يضم 12 أغنية هي : حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفي، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، وأغنية طيبة وجدعة، لواني، كلام عينيه ونسّاي.




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