نادين, عامر, ترافق, شيرين, عبد, الوهاب, في, حفل, أمستردام,

تحيي الفنانة العراقية نادين عامر، حفلاً غنائياً في العاصمة الهولندية "أمستردام" الى جانب الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي تقوم بجولة أوروبية، وذلك يوم 27 أكتوبر 2018، على مسرح "أمستردام راي" Amsterdam RAI Theater الذي يعد من أهم وأرقى المسارح في أوروبا.

وبهذا الحفل تكون نادين عامر أول فنانة عراقية تقف على مسرح Amsterdam RAI Theater في هولندا، حيث أبدت سعادتها بأن تحيي حفلها بجانب الفنانة شيرين وقالت: "سعادتي كبيرة بالوقف أمام الجمهور العربي في هولندا، وإحيائي حفلاً ضخماً الى جانب النجمة الكبيرة شيرين، التي نفتخر بها وبما تقدمه من أعمال غنائية"، مؤكدة أنها ستفخر بأن تكون أول فنانة عراقية تقف وتغني على مسرح امستردام راي، حيث ستقدم مجموعة من أغنياتها الى جانب عدد من الأغنيات التي ستحضرها من أجل الحفل برفقة الفرقة الموسيقية.وشكرت نادين عامر جميع الجمهور على ما تلقته من آراء حول أغنيته المنفردة الأخيرة "سكر زيادة" التي قدمتها من اللون الموسيقي الخليجي من كلمات الشاعر كاظم السعدي، والحان الفنان سعدون الشامي، وتوزيع أرشد كاظم، ومكس وماسترنغ لمهندس الصوت محمد عصمت، وقامت بتوجيع شكرها الخاص لجميع من شاركها في الأغنية من موسيقيين وإداريين وإعلاميين والجمهور على آرائه الإيجابية.