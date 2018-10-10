اعتقال, فحماوي, بشبهة, حيازة, ذخيرة, و, قطع, سلاح,

جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط مبادر به للحد من ظاهرة الاسلحة غير القانونية قام افراد شرطه سريين بالتعاون مع أفراد من حرس الحدود بالقاء القبض على أحد سكان مدينة أم الفحم البالغ من العمر 20 عام بشبهة حيازة قطع أسلحه بشكل غير قانوني.

وصل يوم أمس شرطيون سريون وافراد من حرس الحدود الى بيت المشتبه في مدينة أم الفحن، واجروا تفتيش في منزله.خلال التفتيش تم ضبط المئات من حبات الذخيرة وقطع سلاح وعبوات ناسفه انبوبية.تم إلقاء القبض على المشتبه وسيحال اليوم الى محكمة الصلح في الخضيرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.