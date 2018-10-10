تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-26 08:18:58 بوادر أزمة تقرب هازارد من ريال مدريد |  2019-01-26 08:13:42 افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس |  2019-01-26 08:10:51 المصمم النصراوي ساهر عوكل يقدم مجموعة "خطوط الحياة" لدعم اللاجئين‎ |  2019-01-26 08:09:24 منخفض جوي وأمطار الإثنين |  2019-01-26 06:52:38 مقتل شاب برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في القدس |  2019-01-26 06:47:41 مصرع الشيخ نصار الوليدي من وادي النعم باطلاق نار قرب شقيب السلام |  2019-01-25 20:45:00 أردوغان: القوى الغربية تسعى لإقامة حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا |  2019-01-25 19:26:45 سطو مسلح على محل تجاري بطمرة وسرقة مبلغ من المال واطلاق نار في الهواء |  2019-01-25 18:27:32 رسميا.. 10 فصائل فلسطينية ستجتمع في موسكو |  2019-01-25 20:33:34 مصرع الطفل يوسف بلال حمود 3 سنوات من ديرحنا واصابة شقيقته ووالديه بحادث طرق مروع قرب المغار |  2019-01-25 16:37:22 الأمم المتحدة تبدأ تحقيقاً حول مقتل خاشقجي |  2019-01-25 16:34:03 كفرقاسم تودع إبنيها معاوية ومحمد صرصور ضحيتا احتراق المنزل |  2019-01-25 14:04:35 بطيرم : قدرة الأطفال على تخليص انفسهم عند شبوب الحريق ضعيفة جدا و66% من حالات الوفاة من نصيب العرب" |  2019-01-25 14:03:33 الفتاة السعودية الهاربة رهف تغرد : تمردوا ! |  2019-01-25 09:12:19 المحامي زكي كمال:هذا سيضطر ايران للرد بإطلاق الصواريخ وقد يؤدي الى حرب غير محسوبة عشية الانتخابات |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال فحماوي بشبهة حيازة ذخيرة و قطع سلاح



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاءنا في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط مبادر به للحد من ظاهرة الاسلحة غير القانونية قام افراد شرطه سريين بالتعاون مع أفراد من حرس الحدود بالقاء القبض على أحد سكان مدينة أم الفحم البالغ من العمر 20 عام بشبهة حيازة قطع أسلحه بشكل غير قانوني.



 وصل يوم أمس شرطيون سريون وافراد من حرس الحدود الى بيت المشتبه في مدينة أم الفحن، واجروا تفتيش في منزله.

خلال التفتيش تم ضبط المئات من حبات الذخيرة وقطع سلاح وعبوات ناسفه انبوبية.


 تم إلقاء القبض على المشتبه وسيحال اليوم الى محكمة الصلح في الخضيرة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفه على ذمة التحقيق.




كلمات متعلقة

اعتقال, فحماوي, بشبهة, حيازة, ذخيرة, و, قطع, سلاح,

تابعونــا

افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس افتتاح المرحلة الثانية من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب المقدس 2019-01-26 | 08:13:42

بأجواء احتفالية وبحضور سيادة المونسنيور حنا كلداني النائب البطريركي اللاتيني...

المصمم النصراوي ساهر عوكل يقدم مجموعة "خطوط الحياة" لدعم اللاجئين‎ المصمم النصراوي ساهر عوكل يقدم مجموعة "خطوط الحياة" لدعم اللاجئين‎ 2019-01-26 | 08:10:51

ضمن عروض اسبوع الموضة في باريس قدّم المصمم النصراوي العالمي ساهر عوكل مجموعته...

منخفض جوي وأمطار الإثنين منخفض جوي وأمطار الإثنين 2019-01-26 | 08:09:24

توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم السبت ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من...

مقتل شاب برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في القدس مقتل شاب برصاص الشرطة خلال مطاردة بوليسية في القدس 2019-01-26 | 06:52:38

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة لواء القدس بعد منتصف الليلة الماضية :خلال...

مصرع الشيخ نصار الوليدي من وادي النعم باطلاق نار قرب شقيب السلام مصرع الشيخ نصار الوليدي من وادي النعم باطلاق نار قرب شقيب السلام 2019-01-26 | 06:47:41

لقي الشيخ نصار الوليدي البالغ من العمر 50 عاما من المجمع السكني وادي النعم في النقب...

سطو مسلح على محل تجاري بطمرة وسرقة مبلغ من المال واطلاق نار في الهواء سطو مسلح على محل تجاري بطمرة وسرقة مبلغ من المال واطلاق نار في الهواء 2019-01-25 | 19:26:45

أقدم ثلاثة ملثمين على تنفيذ سطو مسلح مساء اليوم على محل تجاري في مدينة طمرة وسرقة...

مصرع الطفل يوسف بلال حمود 3 سنوات من ديرحنا واصابة شقيقته ووالديه بحادث طرق مروع قرب المغار مصرع الطفل يوسف بلال حمود 3 سنوات من ديرحنا واصابة شقيقته ووالديه بحادث طرق مروع قرب المغار 2019-01-25 | 20:33:34

لقي الطفل يوسف بلال حمود 3 سنوات من قرية ديرحنا مصرعه واصيبت شقيقته 4 سنوات بجراح...

كفرقاسم تودع إبنيها معاوية ومحمد صرصور ضحيتا احتراق المنزل كفرقاسم تودع إبنيها معاوية ومحمد صرصور ضحيتا احتراق المنزل 2019-01-25 | 16:34:03

وسط أجواء من الحزن والأسى شيعت مدينة قاسم جثماني الطفلين الشقيقين محمد ومعاوية...

بطيرم : قدرة الأطفال على تخليص انفسهم عند شبوب الحريق ضعيفة جدا و66% من حالات الوفاة من نصيب العرب" بطيرم : قدرة الأطفال على تخليص انفسهم عند شبوب الحريق ضعيفة جدا و66% من حالات الوفاة من نصيب العرب" 2019-01-25 | 14:04:35

فُجعت مدينة كفر قاسم فجر اليوم بوفاة طفلين يبلغان من العمر 4 و 6 سنوات بحسب ما...

بلدية حيفا تزيد دعم المدارس الأهلية بنسبة 20% بلدية حيفا تزيد دعم المدارس الأهلية بنسبة 20% 2019-01-25 | 08:29:34

من المتوقع أن تقوم بلدية حيفا في العام المالي 2019 بزيادة الدعم المالي للمدارس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سطو بنك فرع مركنتيل حيفا مشتبه فر هرب من المكان اصابتان خطيرة متوسطة حافلة صغيرة سيارة حادث طرق مفرق البروة كفر ياسيف اصابات اعتقالات بير هداج شرطة قوات خاصة اهالي النقب مظاهرة القدس الكنيست رؤساء مجالس سلطات محلية ميزانيات اقرار مصرع رجل حادث انقلاب تراكتور مسعدة مجد شمس اسعاف شرطة ازدحامات مرورية خانقة على الشوارع الموصلة الى جبل الشيخمصرع طفلة نسيت ساعتين سيارة عتليت بيتار عيليت منطقة القدس رضيعةاضاءة هلال عيد رمضان كريم مدخل قرية الفطر مجلس محلي طرعان حركة اسلامية كفر مندا شجار مفرقعات رئيس مجلس محلي طه فوزي زيدان شجب استنكار عمال مدرسة ثانوية الزرازير تحتفل احتفال تخريج الفوج 27 حريق كبير فرع بنك مركنتيل قرية دبورية اضرار جسيمة دون اصابات فجر اليوم نهاد حاج يحيى الطيبة تل ابيب جثة العثور التأكد سبب الوفاة الشرطة تحققمخدرات مبلغ من المال نقدي اعتقال رجل زوجته الرملة مداهمة تفتيش بيت تعايش مشترك زرازير عرب يهود مركز جماهيري قرية سخنين بيتار القدس ستاد تيدي القدس مباراة لاعبو فريق شرطة استعدادات الليلة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com