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الطقس: أمطار خفيفة اليوم



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يكون الجو، اليوم الخميس، غائماً جزئياً معتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها السنوي العام  بقليل، وتكون فرصة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً الى صافية باردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الخميس 2018/10/11: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في  معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام  بقليل ،والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الجمعة 2018/10/12: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في  معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام  بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.


السبت 2018/10/13: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف معتدلاً في  معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى ادنى من معدلها السنوي العام  بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.




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