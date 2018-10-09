حيفا:, اصابة, متوسطة, لشاب, (25, عاما), اثر, تعرضه, للطعن,

اصيب في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر (25 عاما) بجراح متوسطة وذلك بعد تعرضه للطعن في شارع موشيه فليمان في مدينة حيفا

وعلى الفور تم نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.