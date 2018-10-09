تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-27 15:09:13 إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان |  2018-12-27 14:23:22 الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ |  2018-12-27 14:20:27 مصر.. 3 سنوات لسيدة تحرشت بقرد !! |  2018-12-27 14:15:48 الإمارات تعيد افتتاح سفارتها اليوم في دمشق |  2018-12-27 13:44:41 صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس |  2018-12-27 13:27:01 سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ |  2018-12-27 12:51:17 موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة |  2018-12-27 12:44:45 منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق |  2018-12-27 12:41:36 قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية |  2018-12-27 12:15:46 ترامب: الحق أقول لكم.. ساورني شعور بالخوف على ميلانيا! |  2018-12-27 12:04:37 أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق |  2018-12-27 11:46:12 فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول |  2018-12-27 11:00:30 فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات |  2018-12-27 10:51:34 "ضربات المناخ" كبدت العالم 100 مليار دولار في 2018 |  2018-12-27 10:45:55 إندونيسيا ترفع مستوى الإنذار في منطقة تسونامي |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حيفا: اصابة متوسطة لشاب (25 عاما) اثر تعرضه للطعن



  |     |   اضافة تعليق



اصيب في ساعة متأخرة من مساء اليوم الثلاثاء، شاب يبلغ من العمر (25 عاما) بجراح متوسطة وذلك بعد تعرضه للطعن في شارع موشيه فليمان في مدينة حيفا

وعلى الفور تم  نقل المصاب الى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث.

حيفا: اصابة متوسطة لشاب (25 عاما) اثر تعرضه للطعن




كلمات متعلقة

حيفا:, اصابة, متوسطة, لشاب, (25, عاما), اثر, تعرضه, للطعن,

تابعونــا

الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ الجلبوع: المصادقة على ميزانية 2019 .. أكثر من 196 مليون شيكل‎ 2018-12-27 | 14:23:22

صادق المجلس البلدي في الجلبوع يوم أمس بمشاركة رئيس المجلس عوفيد نور، ونائبيه...

صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس صور - اصابات بعد سقوط شجرة ضخمة على سيارة بنابلس 2018-12-27 | 13:44:41

أصيب ستة مواطنين الخميس، في ثلاث حوادث منفصلة ناتجة عن المنخفض الجوي الممطر...

سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ سلطة التنفيذ والجباية - تخفيض %25 من فائض الدين للمديون الملتزم‎ 2018-12-27 | 13:27:01

جاء في بيان لوسائل الإعلام من الناطق الرسمي لسلطة التنفيذ والجباية عماد شخيدم :"...

موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة موجة برد شديدة تعصف في بلاد الشام.. ثلوج في لبنان ووفاة رضيعين سوريين وتحذير من الأسوأ في الأيام القادمة 2018-12-27 | 12:51:17

تضرب بلاد الشام، الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، هذه الأيام، موجة برد غير مسبوقة،...

منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق منذ بداية 2018- أكثر من 300 قتيل منهم 94 عربيا بحوادث طرق 2018-12-27 | 12:44:45

بحسب معطيات أور ياروك، التي تستند إلى معطيات السلطة الوطنية للسلامة في الطرق،...

قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ يزور النقب ويلتقي برؤساء السلطات المحلية 2018-12-27 | 12:41:36

جاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، كايد...

أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق أزمة سير اثر انقلاب شاحنة قرب طرعان واصابة السائق 2018-12-27 | 12:04:37

اصيب سائق شاحنة باصاباتمتفاوته اليوم الخميس جراء انقلاب الشاحنة على مفترق مسكنة...

فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات فيديو - ضبط حافلة وبداخلها 50 فلسطينيا من رام الله والمنطقة بدون تصاريح في طريقهم للاستجمام في ايلات 2018-12-27 | 11:00:30

جاء في بيان صادر عن وسيم بدر المتحدث باسم الشرطة للأعلام العربي , اليوم الخميس :...

بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة بعد الافراج عنها -المرأة من الجش التي اعتقلت على خلفية مقتل يارا ايوب: رحمها الله ولا علاقة لنا بالجريمة 2018-12-27 | 08:51:12

أطلقت محكمة الصلح في الناصرة، امس الأربعاء، سراح 3 أقارب اعتقلتهم الشرطة في إطار...

الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه الناصرة - اعادة فتح مفرق البيج في الناصرة بعد اغلاقه 2018-12-27 | 08:45:07

تسببت مياه الامطار الغزيرة التي تساقطت منذ ساعات صباح اليوم الخميس باغلاق مفرق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سرقة خزنة مسجد الاعتصام في قرية الرينة استنكار واسع تدنيس حرمة جامع محاولة فاشلة سطو مسلح فرع البريد قرية عرعره المثلث الشمالي الشرطة تحقق حريق مطعم طمرة اخماد النار اضرار المكان شاب الطيرة هجوم سيف تفتيش اعتقال مهاجمة نشأت ملحم و معتقلين عرعره قرية قضية شبهات تصفية المشتبه اعتقال الشرطة أحمد هدير غزاوي عكا البلدة القديمة مولودهما البكر محمد انتظار بعد دام 28 عاماحفاظ طفل رضيع 1600 حبة اسكتازي الخليل معبر النبي الشيخ حسين الاردنفتحي غنامه سخنين 30 عاما سجن اطلاق سراح قتل داني كاتس سجنت ظلما محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون ملعباشبيليةلايصدقلويسالمباراةشباكهدفالطعام لم يعجبه اعتقال شاب اضرام النار حرق مطعم شوارما رنا جربان اول محامية في تاريخ جسر الرزقاء الشابة قرية أمطار مياه غرق سوارع بيوت قرية الرينة تذمر الاهالي فياضاناتتسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن كفر قاسم محمد مهدي رابي مصرع متأـصرا بجراحه حادث طرق ذاتي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com