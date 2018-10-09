لنساء, الثاني, عشر, في, الجماهيري, شيكاغو, اللد, تخريج, الفوج, الاول,

احتفل المركز الجماهيري العربي شيكاغو في اللد بتخريج الفوج الأول للنساء اللواتي انهين الصف الثاني عشر بأجواء تدعو إلى الغبطة والسّرور ، وقد بلغ عدد الخريجات ما يزيد عن 30 خريجة درسوا في الجماهيري شيكاغوا وفي الجماهيري بحي المحطة





وجاء في كلمة مديرة المركز الجماهيري المربية فاتن زيناتي ان تمكين المرأة في المجتمع العربي هو من أهم أسس تمكين العائلة ودعم اقتصادها ، وهو مسبب رئيسي لنمو وتطوير جميع أفراد العائلة اقتصاديا اجتماعيا تربويا وثقافيا وخاصة للنساء اللواتي لم يحظين بفرصة للتعليم الرسمي وهذا كان عائقا لاندماجهن في سوق العمل واختيار عمل مناسب لهن، حيث نصبوا لتمكين المجتمع العربي في اللد من خلال مشاريعطويلة الأمد وقامت بشكر كل من ممثل شركة المراكز الجماهيرية حاييم بوزنر ومرشدة تعليم الكبار في وزارة المعارف شارون جريمزو وكل من السيدتين الفت الطوري أبو لبن لتركيزها المشروع في شيكاجو والسيدة امل الطوري التي قامت بتركيز المشروع في حي المحطةأما مرشدة تعليم الكبار في وزارة المعارف شارون جريمزو فقالت :" انا فخورة بجميع الخريجاتوكذلك قام السيد حاييم بوزنر بتهنئة الخريجات ووعد باستمرارية دعم المشروعوتقول الناطقة الإعلامية للمجتمع العربي الكاتبة الصحافية رانية مرجية ان هذا المشروع هو بدعم من وزارة التربية والتعليم قسم الكبار وشركة المراكز الجماهيرية القطرية وانه من اهم المشاريع التي تخدم النساء والفتيات اللواتي حرمن من انهاء الصف الثاني عشر لظروف عديدة مضيفة هذا المشروع يعمل في العديد من المدن والقرى العربية من اقصى الشمال لأقصى الجنوب وتضيف ان المركز الجماهيري العربي الرملة كان من الأوائل الذي انضم لهذا المشروع منذ ست سنوات وبعد نجاحه في الرملة استمر بالانتشار في الأماكن الأخرى وبقوة فنسائنا يستحقون الأفضل دوما