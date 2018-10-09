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الدماغ ابداع وتميز من البروفيسور رياض اغبارية لطلاب اورط المقيبلة



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استضافت المدرسة الإعدادية أورط مقيبلة يوم الأحد الموافق 7.10.2018 البروفيسور رياض إغبارية وقد قام بإلقاء محاضرة بعنوان "الدماغ إبداع وتميّز".

 


كانت المحاضرة ممتعة وثرية بالمعلومات القيمة حيث تحدث فيها عن تركيب الدماغ، وعمل الدماغ وقام بعرض الأقسام المسؤولة عن مشاعر الإنسان والتي بدورها تتحكم بتصرفاته وبردود أفعاله.

 


كان أسلوبه رائعًا جذب إليه جميع الحاضرين فقد تحدث عن تجربته الشخصية خلال مراحل حياته المختلفة وساق أمثلة حية لوقائع وأحداث حدثت مع طلابه في الجامعة، كما وأدخل في طياتها وصلات غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم التي تغنت بنسيان الماضي وعدم القلق من المستقبل والتفكير في الحاضر فقط. كما ودَعتْ أيضًا إلى المحبة وذلك للتأكيد على أن المشاعر السلبية تمنع الإنسان من التعلم والإبداع أما المحبة والسعادة تقودان المرء نحو العلا. وقد تم ربط الموضوع المطروح بإرادة الطلاب في التعلم والتقدم وشعورهم الإيجابي تجاه التعليم والمؤسسة التعليمية وعن أهمية حضور الطالب إلى المدرسة وهو مفعم بالمحبة لأنها ستفتح له الباب على مصراعيه نحو الإبداع والتميز.

 


وقد ختم محاضرته بقاعدة ذهبية تقول: " افعل ما تحب، مع من تحب ولأجل من تحب".


وفي نهاية اللقاء قامت مديرة المدرسة د. تأييد الجمال بتكريمه وشكره على حضوره وعلى ما قدمه للمعلمين من معلومات جمة خلال محاضرته المميزة، كما وشكرت مركزة التربية الاجتماعية المربية المتميزة غادة قاسم .





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