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نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج يطالب ضابط امن الكنيست بتوفير الحماية Inbox



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ارسل نائب رئيس الكنيست عيساوي فريج اليوم الثلاثاء رسالة الى ضابط امن الكنيست يوسف غريف يطالبه فيها بتوفير الحماية له ولزميليه النائبين موسي راز وتمار زندبرغ زعيمة ميرتس بعد تحريض وزير الامن الداخلي جلعاد اردان عليهم.

وكان الوزير اردان قد نشر على صفحته الفيسبوكية بعض الكلمات المحرضة التي تشكل خطرا حقيقيا على كل من حياة النواب فريج وراز وزندبرغ مرفقا بصورتهم لدى زيارتهم التضامنية للطالبة لارا القاسم المحتجزة في مطار بن جوريون وذلك  تزامناً مع مقتل المواطنيين الاسرائيليين زيف حجبي وكيم يحركيل.

وقال النائب عيساوي فريج في رسالته ان الوزير اردان جعلنا شركاء في الجريمة بهدف التحريض ضدنا.

وتابع يقول ان ما نشره الوزير اردان يجعلنا نخشى على حياتنا ولذلك اطالبك باتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتنا من اجل الحفاظ على سلامتنا".

 

 





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