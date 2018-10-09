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الناصرة: الألاف في المهرجان الافتتاحي لحملة وليد العفيفي لرئاسة البلدية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اقيم مساء اليوم الثلاثاء، المهرجان الافتتاحي لمرشح رئاسة بلدية الناصرة وليد عفيفي في ساحة الحلاق في الناصرة بمشاركة الالاف من مؤيديه شارك في المهرجان السيد وليد عفيفي المرشح لرئاسة بلدية الناصرة والقوائم المتحالفة وحشد كبير من المدعوين والناشطين والناشطات.


وتحدث خلال المهرجان المرشح الاول في قائمة شباب التغيير، ايهاب دخان الذي إكد على اعتزازه كون شباب التغيير ضمن التحالف الوطني للتغيير
وتحدث رجل الاعمال رامي بزيع عن ضرورة صنع التغيير في هذه المرحلة , كما وتحدث كل من مرشح الجبهة مصعب دخان ومرشح القائمة الاهلية , كما وتحدث كل من المهندس احمد زعبي والسيد طارق عباس .

كما وتخلل البرنامج فقرات فنية ومشاركة قيادات شابة .

اما وليد العفيفي، مرشح رئاسة بلدية الناصرة فقد اكد في كلمته: " يوم 30.10 هو يومنا يوم الناصرة ويوم الإنتصار، الإنتصار بهمتكم، الانتصار بوصولكم الى الصناديق، وحشدكم للمصوتين، بقوة ايمانكم على التغيير الإنتصار من اجل بناتنا واولادنا ومستقبل هذه المدينة وطموحاتها، من اجل نهار جديد مشرق وساطع يملأ فضاء ناصرتنا الغالية العريقة، هلموا معي لنصنع التغيير والتاريخ والنصر , اشكر كل من دعمني واتعهد امامكم بميثاق شرف، أتعهد ان اكون مخلصًا للناصرة وأهلها، اتعهد ان اكون رئيسًا لكل الناصرة دون تفرقة، اتعهد ان اكون العين الساهرة على مصلحة البلد وناسها وجميع اهلها".




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